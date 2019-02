Elezioni regionali Sardegna: Zedda consegna la vittoria a Solinas quando si era a metà scrutinio. Il M5S nell’Isola perde: è un’ecatombe per Di Maio.

Cagliari, 25 Feb 2018 – “Il risultato dà la vittoria al centrodestra. Ho provato a chiamare Christian Solinas e gli ho già mandato un messaggio per augurargli buon lavoro”. Così Massimo Zedda in conferenza stampa commenta la sua sconfitta alle elezioni regionali in Sardegna. Anche una conferenza stampa di Solinas è attesa a breve.

Comunque sono ancora corso, e finiranno a notte inoltrata, le operazioni per lo scrutinio. Le urne si sono chiuse con l’affluenza al 53,77%, +1,5% rispetto al 2014. Scrutinate 1201 sezioni su 1840 Questi i risultati parziali riferiti ai candidati alla Presidenza della Regione pervenuti: Christian Solinas (Centrodestra) 47,57%; Massimo Zedda (Centrosinistra) 33,28%; Francesco Desogus (Movimento 5 Stelle) 11,21%; Paolo Maninchedda (Partito dei Sardi) 3,09%; Mauro Pili (Sardi Liberi) 2,31%; Andrea Murgia (Autodeterminatzione) 1,82%; Vindice Lecis (Sinistra Sarda) 0,62%.

“Dalle politiche a oggi se c’è una cosa certa è che su sei consultazioni elettorali, la Lega vince 6 a zero sul Pd. Anche in Sardegna, dopo il Friuli, il Molise, Trento, Bolzano e l’Abruzzo i cittadini hanno scelto di far governare la Lega. E come in Abruzzo anche in Sardegna è la prima volta che ci presentiamo alle Regionali. Grazie a tutti quelli che hanno deciso di darci fiducia”. Così il segretario della Lega, Matteo Salvini commenta il voto in Sardegna. Si saprà probabilmente solo a scrutinio molto avanzato se a governare la Sardegna sarà il senatore sardista eletto con la Lega, Christian Solinas, candidato del centrodestra, o il sindaco metropolitano di Cagliari, Massimo Zedda, appoggiato da una coalizione di centrosinistra. Nettamente staccato Francesco Desogus (M5s), dato fra il 13,5 e il 17,5%, con percentuali più che dimezzate rispetto alle politiche di appena un anno fa. Ieri ha votato solo un sardo su due, come cinque anni fa.

“È un risultato netto e chiaro e per M5s non è quello delle aspettative, ma vorrei chiarire che non ero già convinto di perdere: sapevo già che sarebbe stata una partita molto difficile”. Sono le prima parole di Francesco Desogus, candidato governatore per il Movimento 5 stelle alle regionali della Sardegna.

“Il voto delle politiche è tutta un’altra storia rispetto alle regionali, perché è un voto d’opinione”, ha dichiarato Desogus, rispondendo alle domande dei cronisti sul crollo dei consensi per M5s dal 42% delle politiche a circa il 10% di oggi.