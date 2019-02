Elezioni regionali 2019 – Nel Capoluogo della Sardegna sale del 5,53% la partecipazione al voto rispetto al 2014.

Cagliari, 25 Feb 2019 – È del 58,97% l’affluenza definitiva ai seggi di Cagliari per le Elezioni Regionali 2019

Si attesta al 58,97% il dato definitivo sull’affluenza ai seggi nella città di Cagliari per le elezioni del Presidente della Regione e del XVI Consiglio regionale della Sardegna di domenica 24 febbraio 2019. Nelle 174 sezioni distribuite sul territorio comunale, hanno quindi votato 42.058 donne su 72.431 (58,07%) e 36.945 su 61.539 uomini (60,04%). Rispetto alle elezioni regionali 2014 (53,44%), sale perciò del 5,53% la partecipazione al voto da parte dei cittadini del Capoluogo.

Per seguire online in tempo reale l’andamento dei risultati, il Comune ha predisposto una piattaforma online appositamente dedicata e accessibile all’indirizzo www.elezionicagliari.info. Com