Elezioni regionali 2019, i primi dati: 82 sezioni su 1.840. Per il momento in testa Solinas

Cagliari, 25 Feb 2019 – Sono ufficiali i primi dati arrivati all’Ufficio elettorale della Regione. Questi i risultati parziali riferiti ai candidati alla Presidenza della Regione pervenuti alle ore 12.40 su 82 sezioni:

Christian Solinas (Centrodestra) 49,36%

Massimo Zedda (Centrosinistra) 33,63%

Francesco Desogus (Movimento 5 Stelle) 9,95%

Paolo Maninchedda (Partito dei Sardi) 2,58%

Mauro Pili (Sardi Liberi) 2,33%

Andrea Murgia (Autodeterminatzione) 1,70%

Vindice Lecis (Sinistra Sarda) 0,43%

Per quanto riguarda le liste, questi i risultati parziali su 48 sezioni:

Centrodestra 53,48%

Centrosinistra 30,77%

M5 stelle 8,45%

Partito dei Sardi 3,44%

Autodeterminatzione 2,02%

Sardi Liberi 1,39%

Rifondazione e Comunisti Italiani 0,43%.

I risultati del voto affluiscono all’Ufficio elettorale regionale in maniera aggregata, sulla base della dimensione comunale e del relativo numero complessivo di sezioni. I Comuni che hanno un numero di sezioni da 1 a 10 sono stati invitati a comunicare i dati al completamento dello scrutinio. I Comuni con un numero di sezioni da 11 a 30 devono caricare i dati prima volta al termine dello scrutinio del 50% delle sezioni e successivamente al completamento dello scrutinio. Infine, i Comuni con un numero di sezioni superiore a 30 devono aggregare e caricare i dati in quattro momenti, cioè allo stato di avanzamento del 25%, 50%, 75% e 100% dello scrutinio delle sezioni. Com