Voto per le Regionali in Sardegna, affluenza in aumento alle ore 12. Si voto fino alle 22:00.

Cagliari, 24 Feb 2019 – Affluenza alle urne in aumento in Sardegna rispetto alle precedenti consultazioni regionali. Infatti, alle ore 12 è stata del 16,77% mentre alla stessa ora il 16 febbraio del 2014 era stata del 14,50%. La provincia col maggior numero di votanti è stata Cagliari con il 18.58%. Ultima Oristano con il 14,85. Si vota oggi sino alle 22. Lo spoglio delle schede comincerà domani mattina. La prossima rilevazione sull’affluenza è prevista per le 19.

Nelle otto circoscrizioni in cui è suddivisa l’isola, alle 12 hanno votato 243.663 su 1.470.404 aventi diritto. Nella circoscrizione di Cagliari ha votato il 18,58%, in quella di Nuoro il 15,78%, nel Medio Campidano il 25,30%e nella circoscrizione di Sassari il 16,04%. Nella circoscrizione Carbonia Iglesias ha votato il 16,61% degli aventi diritto, in Ogliastra il 16,24%, in quella Olbia Tempio il 16,28% e in quella di Oristano il 14,85%.

Questo il numero dei votanti alle 12 nelle singole circoscrizioni: Cagliari, 91.496; Carbonia Iglesias, 19.537; Medio Campidano, 13.735; Nuoro, 22.248; Ogliastra, 8.575; Olbia Tempio, 21.607; Oristano, 22.177; Sassari, 47.288. I seggi complessivi aperti oggi sono 1.840, così suddivisi: Cagliari 581 sezioni, Carbonia Iglesias 143, Medio Campidano 112, Nuoro 186, Ogliastra, 67; Olbia Tempio 156, Oristano 212; Sassari 383 sezioni.