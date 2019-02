Prosegue la guerra del latte dei pastori sardi: preso di mira stamane un’autocisterna da due individui armati di fucile e con il volto coperto.

Orune (Nu), 24 Feb 2019 – Oggi in Sardegna si vota per l’elezione del consiglio e quella del presidente dell’Isola ma nel frattempo la guerra del latte avviata dai pastori sardi, non si è fermata. Infatti, questa mattina, alle ore 08.30 circa sulla

SS 389 nel territorio del Comune di Orune, due individui travisati e armati di fucile hanno bloccato una cisterna trasporto latte e l’hanno svuotata.

Sul posto sono intervenuti subito dopo l’allarme i carabinieri della compagnia di Bitti.