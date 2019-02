Scomparsa di Alessandro Mura e dei suoi due figli minori: ricerche a cura dei carabinieri della compagnia di Cagliari e Gdf e Polizia

Assemini (Ca), 23 Feb 2019 – In relazione all’irreperibilità di Alessandro Mura e dei propri due figli minori, Riccardo e Paolo, i carabinieri della Stazione di Assemini (dove ieri è stata presentata la denuncia di irreperibilità dell’uomo) hanno da subito attivato le previste procedure per la ricerca delle persone scomparse, che coinvolge tutti presidi delle Forze di Polizia dell’isola (e nazionali con segnalazione in banca dati delle FFPP), compresi gli scali aeroportuali e portuali.

Allo stato, non sussistendo oggettivi elementi di reato le attività di ricerca e rintraccio, continuano per verificare che l’allontanamento sia legittimo, volontario e che non ci siano esposizioni a rischio per l’incolumità del Mura e dei suoi bambini.

La Polizia di Stato ha arrestato un cittadino straniero di nazionalità algerina Zidane Sabri, 20 anni, per aver violato le norme sull’ingresso in Italia in quanto espulso nel 2016.

Primi esiti delle attività di ricerca di Mura consentono di ritenere che lui e i suoi 2 bambini stiano bene e stiano gravitando in zona di Olbia.

Le ricerche ancora in corso (sempre tese a verificare legittimità, volontarietà e incolumità persone).

L’attività è stata svolta in collaborazione con la Guardia di Finanza.