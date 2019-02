Maltempo: crolla muro ad Alvito, due morti. Albero centra auto a Guidonia, conducente perde la vita.

Cagliari, 23 Feb 2019 – Tragedia nel frusinate a causa del maltempo dove sono morte due persone, mentre un’altra è stata trasportata in eliambulanza a Roma. È accaduto ad Alvito poco dopo le 10 quando a causa del forte vento è crollato un muro alto due metri circa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Sora e i vigili del fuoco.

Un albero crollato in via Maremmana Inferiore, a Guidonia, questa mattina alle 10,30, ha centrato una Fiat Panda in transito direzione via Marcellina. Il conducente, estratto dalle lamiere grazie all’intervento dei vigili del fuoco – secondo le prime indiscrezioni – è stato elitrasportato in gravi condizioni in ospedale dove è morto poco dopo. Sul posto gli agenti della Polizia Locale che hanno chiuso la strada per effettuare i rilievi e mettere in sicurezza la strada.

Nuova ondata di maltempo sull’Italia. Particolarmente colpito il centro-sud dove si è registrato un calo delle temperature (addirittura fino a -15°) e venti molto forti. Proprio per il forte vento – questa mattina – due navi si sono scontrate al porto di Ischia. Secondo quanto si apprende dalla Guardia costiera, nessuno è rimasto ferito. Le imbarcazioni hanno riportato leggeri danni. In Campania, il mare molto agitato sta dunque creando molte difficoltà nei collegamenti: quasi del tutto interdette le corse per le isole del golfo di Napoli. Capri è del tutto irraggiungibile (in alcune zone dell’isola manca la luce, chiuso il cimitero comunale), mentre per Ischia e Procida salpano solo alcuni traghetti da Pozzuoli.

Il vento inoltre nel Capoluogo partenopeo sta provocando anche la caduta di alberi. Due persone – madre e figlio – sono rimasti leggermente feriti mentre in auto transitavano lungo via Figliola in direzione San Giorgio a Cremano. Sul posto i Vigili del Fuoco. Nei pressi della Stazione centrale inoltre un cartellone pubblicitario è volato sul tetto di un edificio. Segnalata anche la caduta di intonaci.

Scuole chiuse in alcuni centri della provincia di Salerno, raffiche di vento e disagi. Il sole ha fatto capolino, di nuovo, intorno alle 8.15, ma, durante la scorsa notte e le prime ore di questa mattina, nel Salernitano, si registrano forti raffiche di vento ed ha nevicato. Nel capoluogo di provincia e a Battipaglia, il vento sta creando disagi per la caduta di cartelloni pubblicitari e di rami di alberi sulla sede stradale. In diversi comuni della provincia di Salerno, stamani, i sindaci hanno ordinato la chiusura delle scuole, come a Cava de’ Tirreni, a Pellezzano, a Tramonti e a Teggiano. A Caggiano, invece, il primo cittadino ha disposto lo stop alle lezioni, già nella serata di ieri, “in via precauzionale”.

La neve è caduta, in particolare, nella Valle dell’Irno, sul raccordo autostradale Salerno – Avellino e in Costa d’Amalfi; nelle frazioni alte di Salerno, un sottile manto bianco è durato finché non è tornato a splendere il sole. La stazione meteorologica di Capaccio Paestum ‘Torre di Mare’ registra una raffica di vento a 101,4 chilometri orari alle 5 di questa mattina. Basilicata.

Il sindaco di Potenza Dario De Luca ha disposto per oggi la chiusura delle scuole, asili nido compresi, per le previsioni meteorologiche che riportano nevicate in Basilicata anche a quote basse di 200-300 metri. Potenza, con i suoi oltre 800 metri di altitudine, è il capoluogo di regione situato alla quota più elevata d’Italia e pertanto è particolarmente esposta alle avverse condizioni climatiche. Dall’inizio dell’anno è già la terza volta per la chiusura delle scuole, le precedenti per le nevicate del 9 e del 24, 25 e 26 gennaio. Oltre alle nevicate sono previste temperature rigide e venti di burrasca.

Il rimorchiatore Galesus, con a bordo tre persone – sempre a causa del forte vento- si è arenato mentre tentava di prestare soccorso al mercantile turco Efe Murat, da questa mattina incagliato sul basso fondale sabbioso e finito contro la barriera frangiflutti della spiaggia di Pane e Pomodoro a Bari. Durante le operazioni un militare della Guardia Costiera è rimasto leggermente ferito a una mano. In soccorso sta ora giungendo a Bari un elicottero dalla base di Catania della Guardia Costiera.

Forti raffiche di vento – da questa mattina – stanno creando notevoli disagi nella Marsica. Tra i comuni più colpiti – al momento – Magliano dei Marsi e Avezzano, dove sono stati segnalati tetti scoperchiati e alberi caduti. Proprio ad Avezzano – in pieno centro – a via Montello – la caduta di un albero ha provocato la rottura di un cavo elettrico, lasciando la zona senza elettricità. Vigili del Fuoco e Protezione Civile sono al lavoro dalle prime luci dell’alba per soddisfare le numerose richieste d’intervento.

Raffiche di vento forte stanno interessando il litorale molisano dove le temperature si sono bruscamente abbassate. Numerosi gli interventi dei Vigili del Fuoco in tutto il Molise per rami divelti dal vento forte, come pure tegole e cartelloni pubblicitari. Interrotti i collegamenti via mare tra il porto di Termoli e le Isole Tremiti (Foggia): la motonave ‘Isola di Capraia’ non ha effettuato la corsa a causa del mare in burrasca.

La Capitaneria di Porto ha diramato un avviso di burrasca valido fino alla serata che prevede vento di nord-est forza 9, mare molto agitato con un’altezza d’onda di 4 metri. I pescherecci della marineria molisana hanno rinforzato gli ormeggi.