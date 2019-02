Euralluminia, giunta chiede approfondimenti per tutela salute

Cagliari, 22 Feb 2019 – La Giunta, esaminata l’istruttoria predisposta dagli uffici per la valutazione di impatto ambientale necessaria per il riavvio dello stabilimento di Euralluminia, ha dovuto constatare la sussistenza di carenze nella parte sanitaria del procedimento che hanno reso impossibile procedere.

La volontà di arrivare oggi a una chiusura positiva del procedimento ha trovato un limite insuperabile nella necessità di applicare il criterio della massima cautela nei confronti della tutela della salute dei lavoratori e delle popolazioni locali. In ragione di questo la Giunta, senza chiudere il procedimento, ha dato mandato affinché vengano richiesti all’azienda approfondimenti specifici in grado di limitare l’incertezza in ordine alla conoscenza dei possibili effetti in ambito sanitario e arrivare così a una positiva definizione della procedura.