Iscol@ – al via nuova programmazione. Interventi nelle scuole dell’infanzia, nuove palestre e adeguamento alla normativa antincendio

Cagliari, 22 Feb 2019. Nuovi interventi nelle scuole dell’Infanzia, nuove palestre e impianti sportivi, adeguamenti alla normativa antincendio. Tutto nell’ambito della programmazione 2018-2020 di Iscol@, il piano straordinario per l’edilizia scolastica promosso dalla Regione. La Giunta ha infatti autorizzato l’avvio delle azioni già programmate con la delibera approvata nello scorso mese di agosto e prende atto dei fabbisogni che i Comuni hanno rappresentato nel quadro della nuova programmazione triennale.

Sono previsti, nella fase di avvio, 85 interventi nelle scuole dell’Infanzia dell’isola per una spesa di sette milioni e 500 mila euro. Per l’adeguamento alla normativa antincendio sono 171 i progetti che verranno attuati per un finanziamento di 4 milioni e mezzo. Per l’edilizia sportiva verranno realizzati 16 interventi per una spesa di un milione e 700 mila euro.

La Regione, con la precedente programmazione, ha già investito oltre 300 milioni per la realizzazione di 25 scuole del nuovo millennio, per la manutenzione e messa in sicurezza di oltre 900 istituti frequentati da circa 160.000 studenti sardi e per il rinnovo degli arredi e le attrezzature in 450 scuole.