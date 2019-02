Quartiere Sant’Elia: intervento straordinario di ritiro dei rifiuti abbandonati

Cagliari, 21 Feb 2019 – A seguito dei sopralluoghi effettuati nel quartier di Sant’Elia, dopo l’attivazione del porta a porta, è stato disposto il 4° intervento straordinario di ritiro dei rifiuti abbandonati.

Il lavoro di pulizia è partito dal pomeriggio di mercoledì 20 febbraio ed è tuttora in corso.

Per l’amministrazione comunale si tratta di un intervento oneroso che fuoriesce da quelli compensati a corpo e viene pagato extra a misura.

L’attività di asportazione dei rifiuti è già stata completata in piazza Vasco de Gama, via Livingston e via Schiavazzi ed è attualmente in corso nella via Magellano. Proseguirà poi con gli interventi nella via Utzeri ed in tutte le altre.

Il completamento dell’intervento è previsto per la giornata di venerdì 22.

A seguire verrà avviata un’analoga pulizia straordinaria nel quartiere Is Mirrionis ove è attualmente in corso uno specifico sopralluogo. Com

