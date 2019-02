Elezioni regionali di domenica 24 febbraio: contributo per gli elettori residenti all’estero

Cagliari, 21 Feb 2019 – Per garantire gli adempimenti correlati al contributo per gli elettori sardi residenti all’estero, in occasione delle elezioni del presidente della Regione e del XVI Consiglio regionale della Sardegna di domenica 24 febbraio 2019, l’Ufficio elettorale al primo piano del Palazzo Civico di piazza De Gasperi 2 sarà aperto al pubblico secondo il seguente calendario:

venerdì 22 febbraio, dalle ore 14 alle ore 18;

sabato 23 febbraio, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 18;

domenica 24 febbraio, dalle ore 8 alle ore 22 (orario continuato).

A partire da lunedì 25 febbraio e sino a venerdì 1 marzo 2019, lo Sportello AIRE aprirà soltanto nelle ore pomeridiane, dalle 15 alle 18.