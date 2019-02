Comune di Cagliari – Cambia il traffico per il Carnevale cagliaritano

Cagliari, 21 Feb 2019 – In occasione del Carnevale cagliaritano, le vie del Centro e Pirri saranno interessate da modifiche al traffico. Ecco le prescrizioni da osservare a partire da Giovedì Grasso:

giovedì 28 febbraio (dalle ore 18 sino alla fine della manifestazione), istituzione di una breve interruzione alla circolazione veicolare durante il passaggio dei cortei nelle seguenti vie e piazze: corso Vittorio Emanuele II, piazza Yenne, via Manno, piazza Costituzione, via Regina Elena, piazza Marghinotti, via San Giovanni, via San Giacomo, piazza San Domenico, via San Domenico, via XXIV Maggio, via Garibaldi, piazza Costituzione, via Regina Margherita, via San Salvatore Da Horta, via Torino, via Principe Amedeo, piazza Dettori, via Barcellona, via Sicilia, via Baylle, via Dettori, largo Carlo Felice, piazza Yenne, via Azuni, via Santa Restituta, via Sant’Efisio, via Azuni, piazza Yenne e corso Vittorio Emanuele II;

sabato 2 marzo (dalle ore 18 sino alla fine della manifestazione), istituzione di una breve interruzione alla circolazione veicolare durante il passaggio dei cortei nelle seguenti vie e piazze: ExMé di Pirri, via Santa Maria Goretti, via Argiolas, via Vittorio Amedeo II, via Italia, piazza Italia, via Toti, via Sanna, via santa Maria Goretti e ExMé;

domenica 3 marzo (dalle ore 17 sino alla fine della manifestazione), istituzione di una breve interruzione alla circolazione veicolare durante il passaggio dei cortei nelle seguenti vie e piazze: corso Vittorio Emanuele II, piazza Yenne, via Manno, piazza Costituzione, via Garibaldi, via Alghero, via Sonnino, piazza Lippi, via XX Settembre, piazza Amendola, via Roma (lato portici), largo Carlo Felice, piazza Yenne, corso Vittorio Emanuele II;

martedì 5 marzo (dalle ore 18 sino alla fine della manifestazione), istituzione di una breve interruzione alla circolazione veicolare durante il passaggio dei cortei nelle seguenti vie e piazze: paizza Giovanni XXIII, via Dante (semicarreggiata destra, direzione piazza Repubblica) piazza Repubblica, via Alghero, via Garibaldi, piazza Costituzione, via Manno, largo Carlo Felice, piazza Yenne, via Santa Margherita, via Del Cammino Nuovo;

Nella stessa giornata di Martedì Grasso (5 marzo), nella fascia oraria 18-fine manifestazione, sarà vietato il transito veicolare nella via Dante (semicarreggiata destra con direzione piazza Giovanni XXIII e sino alla piazza Repubblica, compresa la corsia bus), e nella via Alghero (corsia bus). Mentre dalle ore 14 alle ore 24 sarà vietata la sosta su ambo i lati (prevista la rimozione forzata) nella via Santa Margherita (dalla via Azuni sino alla via San Giorgio).

L’invito è quello di prestare massima attenzione, osservare le prescrizioni e le indicazioni fornite dal personale preposto e dalla segnaletica che sarà tempestivamente e opportunamente posizionata. Com