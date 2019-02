Cagliari, 20 Feb 2019 – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Cagliari, con lo specifico impiego delle unità cinofile, hanno effettuato, negli ultimi giorni, diversi interventi nel capoluogo e nella provincia.

Nel capoluogo isolano, durante diversi controlli in piazza Bonaria e in viale Europa, i Baschi Verdi hanno complessivamente effettuato il sequestro di 10,3 grammi di marijuana nei confronti di cinque giovani, di età compresa tra i 19 e i 25 anni.

Sempre a Cagliari, durante l’effettuazione di posti di controllo in via del Fangario, i Finanzieri hanno trovato due soggetti, uno classe 1979 e l’altro classe 2001, in possesso, rispettivamente, di 0,43 grammi di cocaina e 4,60 grammi di hashish.

Invece a Pula, in via Lamarmora, le Fiamme Gialle hanno trovato due soggetti italiani, entrambi classe 1998, in possesso di 1,80 e 3,60 grammi di hashish.

Tutte le sostanze stupefacenti sono state sottoposte a sequestro ed i 9 assuntori segnalati alla locale Prefettura.

Dall’inizio dell’anno sono 42 i soggetti segnalati alla Prefettura, 6 i denunciati all’Autorità Giudiziaria e 3 gli arrestati.