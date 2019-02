Provvedimenti Giunta Sardegna: le altre delibere di oggi

Cagliari, 19 febbraio 2019 – La Giunta regionale si è riunita nel pomeriggio nella Sala Emilio Lussu, a Villa Devoto, sotto la presidenza di Francesco Pigliaru.

Sanità – Illustrati i contenuti della prossima delibera sullo schema tipo della convenzione transitoria del servizio territoriale 118, da stipulare con le associazioni di volontariato e le cooperative sociali Onlus, che verrà presentata venerdì. Via libera ai bilanci d’esercizio 2017 delle Aziende del servizio sanitario regionale Ats, Aou di Cagliari e Ao Brotzu. Accolta la proposta di rimodulazione del programma per l’intervento di riorganizzazione, ristrutturazione e messa a norma strutturale, impiantistica e ammodernamento tecnologico del presidio ospedaliero Santissima Trinità di Cagliari, per un totale di 10 milioni 385mila euro. Infine, approvata la programmazione sul Por Fesr 2014-2020 di un intervento per la reingegnerizzazione dell’infrastruttura di database per il Servizio sanitario regionale, per un finanziamento pari a 3 milioni 500 mila euro.

Agricoltura – Trasferiti all’Agenzia LAORE Sardegna 2,2 milioni di euro per garantire la continuità delle azioni di assistenza tecnica in zootecnia e per l’attuazione, da parte dell’Associazione regionale allevatori della Sardegna, del Programma operativo annuale (POA) 2019. Prorogato per due mesi l’esercizio provvisorio del bilancio dell’Agenzia Argea Sardegna per il periodo dal 1 marzo al 30 aprile 2019. Avviate le procedure d’appalto per l’acquisizione dei servizi di comunicazione del Programma di Sviluppo Rurale, nelle more della conclusione dell’approvazione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi per il 2019-2020.

Turismo – Prosegue la promozione delle produzioni dell’artigianato artistico isolano e degli attrattori culturali della Sardegna per il tramite delle società sportive professionistiche Cagliari Calcio e Dinamo Sassari, come previsto dalla Legge regionale 2015 e nell’ultima Finanziaria. La Giunta ha dato il via libera alla campagna pubblicitaria triennale, finalizzata al consolidamento del posizionamento della Sardegna in ambito turistico. Ogni anno gli uffici verificheranno il persistere dei requisiti richiesti. L’affidamento avverrà a seguito dell’invio alle società sportive di lettera di invito a presentare proposta di piano di comunicazione triennale.

Ambiente – Approvate le modalità di ripartizione dell’ulteriore somma di 150mila euro da destinare alle Province Sud Sardegna, Oristano, Nuoro e Sassari e alla Città metropolitana di Cagliari per assicurare un supporto ai concessionari delle zone autogestite per il corretto svolgimento delle attività di censimento e predisposizione dei piani di prelievo, finalizzate alla tutela degli habitat. Non saranno sottoposti all’ulteriore procedura di valutazione di impatto ambientale il Rinnovo della concessione demaniale e ammodernamento di un impianto di allevamento ittico a Golfo Aranci e l’intervento per il progetto integrato di riordino di attività produttive in località Serra Canneddu e Cuccui a Serrenti.

Affari generali – I compensi da corrispondere ai componenti esterni delle commissioni esaminatrici, nominate per l’espletamento delle procedure concorsuali nell’ambito dell’amministrazione regionale e degli enti del Sistema Regione, vengono ridotti e opportunamente differenziati e graduati in relazione alla tipologia di concorso e di funzioni svolte da ciascun componente. La rideterminazione dei compensi è in linea con le disposizioni nazionali in materia di contenimento dei costi degli apparati amministrativi.

Istruzione – La Giunta ha approvato la ripartizione del Fondo Unico per l’Università: 26 milioni e 350 mila euro a valere sull’esercizio finanziario 2019. Le risorse saranno così ripartite: 50 mila euro all’Università di Cagliari per promuovere e favorire l’etnomusicologia, 250mila euro per l’attivazione di corsi di formazione e qualificazione professionale per educatore professionale socio-pedagogico e il conseguimento delle specializzazioni per attività di sostegno. I restanti 26 milioni 50 mila euro andranno per il 65% a favore dell’Università di Cagliari (16.932.500) e il 35% all’Università di Sassari (9.117.500). I conservatori di musica invece saranno finanziati con 400 mila euro: 207.416,72 euro andranno al Conservatorio di Musica “Giovanni Pierluigi da Palestrina” di Cagliari, e 192.583,28 a sostegno delle attività del Conservatorio di Musica “Luigi Canepa” di Sassari. Per quanto concerne lo sport, saranno destinati 300 mila euro a favore di enti locali e società sportive che svolgono sport acquatici per l’abbattimento dei costi dell’acqua. Per beneficiare del contributo è necessaria la certificazione attestante l’attività natatoria. La Giunta ha inoltre approvato il disegno di legge che razionalizza i finanziamenti in materia di spettacolo dal vivo: con questo provvedimento si evitano duplicazioni di risorse a favore di Organismi già destinatari di contributi (articolo 56).

Trasporti – Approvate in via preliminare le bozze della convenzione e dello statuto del Gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) per la gestione congiunta dei trasporti transfrontalieri tra la Sardegna e la Corsica. Il GECT è un’entità giuridica interna all’Unione Europea con la finalità di ottimizzare i collegamenti tra le isole in un’ottica di continuità territoriale. Ha lo scopo di assicurare i servizi marittimi tra la Sardegna e la Corsica, gestire i finanziamenti comunitari nazionali o regionali, partecipare a progetti e azioni di cooperazione territoriale e di mettere in campo iniziative per rafforzare la coesione economica e sociale dei territori. I testi approvati dalla Giunta, frutto dell’istruttoria dei competenti uffici della Corsica e della Direzione generale dell’assessorato dei Trasporti, sono ora iscritti per l’approvazione all’ordine del giorno dell’Assemblea legislativa della Corsica.

Urbanistica – L’Esecutivo ha individuato nell’Agenzia Agris il soggetto attuatore di tutte le azioni preliminari necessarie per l’acquisizione delle nuove informazioni pedologiche finalizzate alla redazione della Carta delle unità delle terre e capacità di uso del suolo. A tal fine è stata destinata la somma di 700 mila euro per le annualità 2019 e 2020. La Carta agevolerà il compito dei Comuni che ancora devono dotarsi di strumenti urbanistici adeguati al Piano Paesaggistico Regionale.