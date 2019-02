Comune di Cagliari – Interventi infrastrutturali per la salvaguardia da eventi eccezionali nel territorio di Pirri

Cagliari, 19 Feb 2019 – Ulteriore passo verso la conclusione dell’iter di finanziamento degli interventi infrastrutturali per la salvaguardia da eventi eccezionali nel territorio di Pirri, pari a 30.000.000 di euro stanziati nel 2015 con il Piano stralcio delle città metropolitane.

Approvate oggi dalla Giunta comunale, su proposta dell’Assessore Luisa Anna Marras, le ulteriori due convenzioni che definiscono i rapporti tra la Regione Sardegna e il Comune per l’attuazione di due interventi contro il dissesto.

Si tratta della realizzazione dei collettori 38 e 38/39 e delle vasche di laminazione presso il canale di Terramaini, per un importo di 4.800.000 euro e di 12.100.000 euro.

Dopo le prime somme già anticipate, saranno quindi trasferite dalla Regione le ulteriori risorse. Lo stanziamento, oltre che per i due lotti oggetto della delibera di oggi, sarà impiegato per la realizzazione di interventi sui collettori C47 e C70, le cui convenzioni sono già state approvate e sottoscritte nell’ottobre del 2018.

Definite le progettazioni, si avvieranno le procedure di gara necessarie per realizzare le opere. Del sistema di interventi previsti, sono attualmente in corso i lavori sulle reti nella zona tra la via Ampere e il parcheggio del centro commerciale Marconi.

Il complesso di progetti, cospicuo per finanziamento ed estensione, consente finalmente di affrontare in modo sistematico il miglioramento e la messa in sicurezza della rete pluviale della municipalità di Pirri, con lavori di adeguamento sia dei collettori che di realizzazione di vasche di raccolta lungo il canale Terramaini.

