Giovane colombiano transessuale ha un alterco per il prezzo della prestazione con un cliente e lo accoltella in varie parti del corpo: arrestato dalla Polizia di Stato arrestato per tentato omicidio. 

Sassari, 18 Feb 2019 – Gli agenti della Sezione Volanti della Questura di Sassari domenica notte hanno arrestato un colombiano di 33 anni, per tentato omicidio.

Un pattuglia della Polizia di Stato, impegnata in un servizio di controllo del territorio, nel transitare in località “Predda Niedda”, hanno notato un veicolo con i fari accesi ma privo di occupanti e a breve distanza due persone che distese a terra, si colpivano a vicenda. Quindi sono stati separati e disarmato uno dei due che impugnava un coltello a serramanico, nel frattempo i poliziotti hanno fatto intervenire sul posto un’autoambulanza, in quanto uno di loro presentava diverse ferite da taglio sul corpo.

Successivamente, sulla base di quanto acquisito, il personale della Volante è riuscito a ricostruire quanto accaduto. Si appreso infatti che, i due protagonisti della vicenda, si erano affrontati dopo la consumazione di un rapporto sessuale all’interno dell’auto ed un alterco nato sul fatto che non ci fosse un accordo sul prezzo della prestazione.

In quel frangente il “cliente” che si era rifiutato di corrispondere il compenso richiesto, è stato colpito dal transessuale, che si è anche impossessato di un coltello trovato all’interno dell’abitacolo, colpendo il suo antagonista con alcuni fendenti al tronco ed al collo, che fortunatamente non ha colpito punti vitali.

Il colombiano è stato perciò dichiarato in arresto e ultimate le formalità di legge, è stato accompagnato e rinchiuso presso il carcere di Sassari-Bancali, mentre la vittima è stata denunciata in stato di libertà per porto ingiustificato di armi o oggetti atti ad offendere.