Comune di Cagliari organizza primo corso per i volontari della Croce Rossa

Cagliari, 18 Feb 2019 – Sabato 23 febbraio dalle 10 presso lo Spazio Eventi al secondo piano della Mem, si svolgerà il primo corso per i volontari della Croce Rossa Italiana, organizzato dal Comitato Regionale CRI Sardegna, dedicato all’attività “Meet, Test & Treat”.

La campagna è svolta in collaborazione con la Fondazione Villa Maraini, l’agenzia della Croce Rossa Italiana per le tossicodipendenze, ed è finalizzata alla prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili.

La campagna Meet, Test & Treat ha come obiettivo principale quello di diffondere la cultura della prevenzione nelle fasce della popolazione più vulnerabili ad alto rischio di trasmissione, anche somministrando gratuitamente i test rapidi pre-diagnostici di HIV e HCV al fine di diminuire sensibilmente il rischio di contagio ed avvicinare sempre più persone alle eventuali. Com

Condividi su...