Ventitreenne di Selargius arrestato dai carabinieri della locale Stazione cc per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti

Cagliari, 16 Feb 2019 – Nella tarda serata di ieri, a Selargius, nel corso di un servizio di controllo del territorio, i carabinieri della Stazione della città, hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti Roberto Coiana, 23 anni, del posto con precedenti di polizia.

I militari, al termine di perquisizione personale e domiciliare, hanno rinvenuto circa due etti di hashish, 80 grammi di marijuana, una dose di cocaina, denaro contante e un bilancino di precisione.

Quindi Coiana, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida fissata per oggi.