Giovane di 18 anni di Decimomannu incensurato arrestato dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Iglesias, 16 Feb 2019 – Ieri sera, i Carabinieri della Compagnia di Iglesias hanno arrestato un diciottenne con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti: il ragazzo benché incensurato, a Decimomannu era ormai noto per i suoi traffici.

I militari della Stazione cc di Decimomannu lo osservavano da tempo: le frequentazioni legate al mondo della droga ed un tenore di vita troppo elevato per un giovane senza occupazione, hanno attirato l’attenzione dei Carabinieri. E nel pomeriggio di ieri, il 18enne è stato notato nei pressi di via Sanzio in atteggiamento sospetto e, quindi la pattuglia dell’Arma lo ha fermato, perquisito e trovato in possesso di alcune dosi di marijuana e 10 grammi di hashish, quantitativo non giustificabile con l’uso personale, soprattutto per il preconfezionamento in dosi pronte da cedere.

In seguito i carabinieri del posto hanno perquisito l’abitazione dove è stata trovata una notevole quantità di stupefacenti, di vario tipo, quasi un etto complessivo, oltre alla significativa somma di circa 750€ ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Il ragazzo è stato quindi dichiarato in arresto e trattenuto in attesa dell’udienza di convalida prevista per oggi davanti all’A.G. cagliaritana.