Destinazione Canarie: proseguono i workshop assieme al Crei. Il 19 febbraio si parla di studio, lavoro e vacanza all’estero

Cagliari, 16 Feb 2019 – Proseguono gli appuntamenti organizzati dalle Acli di Cagliari e dal Crei Sardegna (Comitato Regionale Emigrazione e Immigrazione) sulle opportunità offerte da un periodo di studio, lavoro e vacanza all’estero. Martedì 19 febbraio, nella sede di via Roma 173 a Cagliari si parlerà delle Isole Canarie.

A partire dalle 17,30 si parlerà dell’arcipelago spagnolo assieme a Isabel Vera, esperta in turismo e insegnante di spagnolo. Durante la serata si susseguiranno le testimonianze di diverse persone che racconteranno l’esperienza vissuta nelle isole. Grazie al loro intervento sarà possibile avere un’idea più chiara sulle opportunità, ma anche sulle difficoltà che riserva la vita alle Canarie.

«Attraverso questi workshop che portiamo avanti assieme a Crei vogliamo mettere in luce tutte le opportunità di collaborazione e co-progettazione con altre realtà del territorio europeo e non solo – spiega il presidente di Acli Cagliari Mauro Carta –. Si tratta di possibilità importanti in chiave di attrazione di investimenti, studio di buone prassi e, quindi, prevenzione dello spopolamento e stimolo dello sviluppo territoriale sardo».

Il workshop è gratuito ma è richiesta l’iscrizione. Per maggiori informazioni e per le iscrizioni è possibile contattare la segreteria organizzativa al numero 07043039 o alla mail acliprovincialicagliari@gmail.com