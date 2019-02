L’armonica bellezza della danza russa travolge la Sardegna dal 19 al 24 febbraio c’è la Travelling Academy of Dance

Cagliari, 15 Feb 2019 – Spettacoli, masterclass, seminari, lezioni aperte a tutte le accademie di danza e ginnastica, alle compagnie e alle società sportive. L’arte della danza russa arriva in Sardegna grazie alla seconda edizione della Travelling Academy of Dance, progetto ideato dall’Associazione Culturale ArtUniverso presieduta dalla coreografa Inessa Galaeva in collaborazione con le Acli Provinciali di Cagliari e con le accademie coreutiche di Mosca e San Pietroburgo.

Tre le tappe previste: martedì 19 a Cagliari, giovedì 21 a Lanusei (al teatro Tonio Dei ore 18,30), venerdì 22, sabato 23 e domenica 24 si torna a Cagliari per il gran finale all’accademia di Danza & ginnastica di Selargius in via Don Bosco 14. Ospiti d’eccezione Marina Levchenko e Anton Maltzev, docenti della “Vaganova Ballet Academy” di San Pietroburgo che terranno le masterclass finali nel capoluogo sardo.

La Levchenko, laureata in Coreografia alla Statale di San Pietroburgo, è stata, nel corso della sua carriera, vincitrice di diversi concorsi internazionali come ballerina solista. Maltsev è invece laureato all’accademia del Teatro Bolshoi di Mosca, ed è attualmente docente alla “Vaganova Ballet Academy” e direttore di una compagnia di danza.

Attraverso la Travelling Academy of Dance sarà possibile inoltre iniziare il proprio percorso di studio per il conseguimento di diplomi nelle accademie di danza russe e ottenere delle borse di studio.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare l’organizzazione attraverso pagina Facebook “Associazione ArtUniverso” o telefonicamente al 3208831297.