Ex Ospedale Marino: variante urbanistica per la valorizzazione del compendio

Cagliari, 14 Feb 2019 – Pubblicata nella sezione Piano Urbanistico e Territoriale del Buras n. 8 – Parte III del 14 febbraio 2019, l’avviso di deposito della “Variante urbanistica finalizzata alla valorizzazione del compendio demaniale marittimo denominato Ex Ospedale Marino in località Lungomare Poetto – Modifica degli articoli 29, 62 e 63 delle NTA del PUC”, adottata con deliberazione del Consiglio comunale n. 7/2019.

Entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna, chiunque può presentare le proprie osservazioni in forma scritta al Servizio Pianificazione strategica e Territoriale del Comune di Cagliari.

Più sotto i link alla sezione del Portale istituzionale dedicata alla Variante e al Buras.

