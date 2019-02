Direzione regionale Inps Sardegna: inaugurazione sala riunioni “Marisa Della Rocca” 

Cagliari, 14 Feb 2019 – Significativa iniziativa della Direzione regionale Inps Sardegna. Infatti, oggi, giovedì 14 febbraio 2019, la direttrice regionale, Cristina Deidda, ha inaugurato la nuova sala riunioni, intitolata alla collega Marisa Della Rocca, vittima di femminicidio, alla presenza della figlia Sara e di alcuni familiari.

La direttrice regionale, in apertura dei lavori, nel sottolineare il valore della memoria, ha rappresentato l’importanza di iniziative come quella odierna, evidenziando come le Istituzioni Pubbliche, nelle varie declinazioni, possano e debbano attivare azioni concrete e tangibili di informazione e di impatto sociale, volte a prevenire e impedire ogni forma di violenza e discriminazione.

Relatori del convegno che è seguito, moderato da Susi Ronchi, coordinatrice Giulia giornaliste, sono stati l’architetto dell’Inps Dario Luciani, la vice presidente del Comitato Unico di Garanzia dell’Istituto, Maria Sciarrino, il filosofo della scienza prof. Silvano Tagliagambe, che ha offerto una lettura integrata del “femminicidio in controluce”, visto attraverso l’opera di due grandi maestri, Kubrick e Brecht. Il tema “nell’ombra”: la difficile scelta tra lavoro e maternità è stato affrontato dalla consigliera regionale di parità dr.ssa Tiziana Putzolu, mentre il costituzionalista prof. Andrea Deffenu ha concluso gli interventi parlando del principio delle pari opportunità di genere, introdotto nella Costituzione Italiana nel 2001. Com