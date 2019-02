Comune di Cagliari riconferma i servizi per la prima infanzia per l’anno educativo 2019 2020

Cagliari, 14 Feb 2019 – Il comune di Cagliari rende noto che sono disponibili presso gli asili, i moduli di riconferma ai Servizi per la prima infanzia per l’anno educativo 2019/2020.

La domanda di riconferma potrà essere presentata esclusivamente per i bambini ammessi in graduatoria lo scorso anno educativo (2018/2019) e assegnatari dei posti in asilo.

I bambini, infatti, che già frequentano presso gli asili nido comunali, le strutture convenzionate, le sezioni sperimentali e il servizio in contesto domiciliare, denominato micronido a domicilio, sono ammessi di diritto all’anno educativo 2019/2020, previa compilazione della domanda di riconferma.

Il modulo di riconferma verrà direttamente consegnato agli aventi diritto, nelle sedi degli Asili nido comunali ubicati nelle via Crespellani – via Watt – via Schiavazzi, delle strutture esternalizzate e di quelle convenzionate e dei micronido.

Eventualmente potrà essere richiesto all’ufficio asili nido alla email pubblicaistruzione@comune.cagliari.it.

Le domande, si legge ancora nel comunicato, dovranno essere presentate entro il 6 marzo 2019, presso l’Ufficio Protocollo Generale sito nella via Crispi n.2, (secondo gli orari di apertura al pubblico) o spedite a mezzo dei servizi postali autorizzati (in tal caso farà fede la data di spedizione).

La domanda potrà essere inviata anche a mezzo pec al seguente indirizzo: protocollogenerale@comune.cagliari.legalmail.it. Il genitore, per ottenere le agevolazioni tariffarie, dovrà produrre o autocertificare, ai sensi del d.P.R. 445/2000, l’Indicatore della Situazione Economica Reddituale (ISEE) 2019, fornendo all’Amministrazione comunale il numero di protocollo riportato sull’ISEE e il valore corrispondente alla voce prestazioni agevolate rivolte a minorenni.

Infine verranno escluse le domande diverse dalle riconferme. Per le nuove iscrizioni ai servizi per la prima infanzia si provvederà con un successivo avviso che sarà adeguatamente diffuso. Com

