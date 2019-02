Air Italy vettore ufficiale europeo al Toronto Pride Festival il prossimo giugno 

Olbia, 14 Feb 2019 – Air Italy, con il lancio del primo collegamento non stop con Canada il 6 maggio prossimo, quando sarà inaugurato il servizio diretto Milano Malpensa-Toronto, è ora orgogliosa di annunciare la sua partnership con il Toronto Pride 2019 Festival in qualità di Vettore Ufficiale Europeo.

Questa nuova rotta, che sarà la terza linea internazionale aperta dalla Compagnia nel 2019 a maggio e seguirà l’inaugurazione dei servizi per Los Angeles e San Francisco programmati rispettivamente il 3 e il 10 aprile – renderà Toronto la quinta nuova destinazione di Air Italy nel Nord America, dopo il lancio nel 2018 di New York e Miami.

Durante il weekend clou del festival – dal 21 al 23 giugno – oltre a partecipare alla Parata, Air Italy, in qualità di vettore ufficiale europeo, sarà lo sponsor della Pride Toronto 2019 Street Fair, una delle location chiave per i tanti eventi che quest’anno si svilupperanno lungo Church Street, Wood Street e Wellesley Streets.

Per raggiungere Toronto in occasione del festival, la Compagnia mette a disposizione dei passeggeri uno speciale Promo Code Airitalypride con il quale ottenere il 20% di sconto sulle tariffe di andata e ritorno con partenze dall’Italia. Gli acquisti sono da effettuarsi sul sito www.airitaly.com fino al 25 febbraio e per volare a Toronto tra il 16 e il 30 giugno 2019.

Il nuovo servizio tra Milano Malpensa e Toronto, sarà operato tutti i giorni tranne il giovedì; la capitale della provincia dell’Ontario sarà inoltre raggiungibile con comode connessioni anche da 7 città italiane via Malpensa: Roma, Napoli, Palermo, Catania, Lamezia Terme, Olbia e Cagliari.

Tutti i nuovi servizi di Air Italy per il Canada saranno operati con Airbus A330-200, che offre fino a 24 posti nell’esclusiva cabina Business Class, che consente di volare con il massimo comfort su sedili completamente reclinabili, assaporando un menu italiano accompagnato da una selezione di champagne e vini italiani pregiati, servizio Wi-Fi, un ampio programma di intrattenimento in volo e l’attenzione personalizzata da parte del personale di bordo.

La cabina Economy Class, dotata di 228 posti, offre agli ospiti di Air Italy un volo molto confortevole, un servizio altamente personalizzato, Wi-Fi e un’ampia scelta di intrattenimento a bordo. Com

Sui tutti i voli nazionali da Malpensa, Air Italy offre 12 posti in Business Class e un servizio che prevede un drink di benvenuto, colazione o snack, bevande alcoliche e analcoliche. In Economy Class la Compagnia offre uno snack con scelta di caffè, tè, bibite e succhi di frutta. Com