17/Mo Concorso Donna al Traguardo dell’Anno e Nono Premio Sorellanza

Cagliari, 14 Feb 2019 – La 17a edizione del Concorso Donna al Traguardo dell’Anno e il nono premio Sorellanza celebrerà la sua manifestazione conclusiva Venerdì 15 Febbraio 2019 alle ore 17,30 nella sala conferenze della Fondazione di Sardegna (Cagliari – via S. Salvatore da Horta 2). La giuria nominata dall’associazione promotrice conferirà i premi alle concorrenti e ai concorrenti che hanno partecipato inviando storie vere di donne. Obiettivo dell’evento, infatti, è quello di raccogliere, tutelare e divulgare le storie femminili, premiando le più significative in termini di coraggio, resilienza, fantasia, generosità. Non un premio alla carriera, né un premio letterario, ma un concorso dedicato a tutte le protagoniste di vicende personali che lasciano esempi importanti.

Alla donna con la storia migliore andrà un premio in denaro di 500 euro. Una targa ricordo e una raccolta di libri sardi costituirà il premio per l’autore o autrice della storia di maggior pregio per la forma e per il valore della donna raccontata. Un oggetto ricordo e una targa andranno anche alla vincitrice del Premio Sorellanza dedicato alle donne che svolgono progetti o azioni importanti a favore delle altre donne.

Nel corso della serata sarà presentato il volume n. XVII delle Storie di ordinaria resistenza femminile che raccoglie una selezione dei migliori racconti (ne sono pervenuti una cinquantina) di quest’anno. Il Premio gode del patrocinio del Comune di Cagliari e del Presidente del Consiglio Regionale della Sardegna. Com