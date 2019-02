Giovane disoccupato di San Gavino Monreale arrestato dai carabinieri della compagnia di Villacidro per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Villacidro, 13 Feb 2019 – Ieri sera, a San Gavino Monreale, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Villacidro hanno arrestato in flagranza reato, O.G.di 21 anni, disoccupato di San Gavino Monreale.

I militari alle 22:00 di ieri, sono intervenuti presso l’abitazione del giovane su richiesta del padre di questi, che riferiva che il figlio, probabilmente sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, stava danneggiando arredo e oggetti in casa e lo stava minacciando.

Quindi il personale dell’Arma una volta sul posto, dopo aver calmato il giovane, a seguito di perquisizione personale, lo hanno trovato in possesso di uno spinello.

La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di trovare e sequestrare 40 grammi di marijuana suddivisa in 7 involucri; 3 grammi di hashish; un bilancino di precisione; tre coltelli a serramanico; materiale vario per il confezionamento dello stupefacente e 120 euro in contanti, verosimilmente provento dell’attività di spaccio.

L’arrestato dopo le formalità di rito, stato trattenuto nella camera di sicurezza della Compagnia, in attesa dell’udienza di convalida prevista per oggi.