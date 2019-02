Giovane cagliaritano arrestato dai carabinieri per furto d’auto.

Cagliari, 13 Feb 2019 – Nelle prime ore di questa mattina, i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Cagliari, hanno arrestato per il reato di furto aggravato, un 29enne, con precedenti penali e residente a Monserrato (Ca),

Il pregiudicato, intorno alle 5:30 del mattino, dopo aver perpetrato il furto di un’auto dall’interno di un cortile di proprietà privata a Monserrato, si è dileguato in direzione Cagliari percorrendo via Lungosaline, ma qui il giovane ha incrociato una pattuglia del radiomobile dell’Arma impegnata in un servizio di controllo del territorio, che incuriosita dalla guida del cagliaritano, gli ha intimato l’alt. Ma il giovane non ha rispettato il segnale ed ha continua la sua marcia accelerando e cercando di far perdere le sue tracce. Quindi i carabinieri si sono messi all’inseguimento del fuggitivo e il 29enne giunto in viale Poetto è andato a sbattere contro il muretto di delimitazione di un’area parcheggio. A questo punto i militari lo hanno bloccato e dichiarato in arresto per furto aggravato e questa mattina stessa è stato portato davanti al giudice per la convalida dell’arresto.