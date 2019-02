Trump: nuovo vertice con Kim ad Hanoi il 27 febbraio. Abc: fondi elettorali per spese legali Kushner

Washington, 9 Feb 2019 – Il secondo vertice tra Donald Trump e Kim Jong-Un si terrà ad Hanoi, Vietnam, il 27-28 ebbraio: il presidente Usa ha rivelato su Twitter il luogo del prossimo summit con il leader nordcoreano. “I miei rappresentanti hanno appena lasciato la Corea del nord dopo un incontro molto produttivo e aver concordato data e luogo per il secondo summit con Kim Jong Un. Avrà luogo a Hanoi, Vietnam, il 27 e 28 febbraio. Non vedo l’ora di vedere il presidente Kim e avanzare la causa della pace”, ha twittato.

“La Corea del nord, sotto la leadership di Kim Jong Un, diventerà una grande potenza economica. Potrebbe sorprendere qualcuno ma non me perché ho avuto modo di conoscerlo e di capire pienamente quanto sia capace. La Corea del nord diventerà un differente tipo di razzo, un razzo economico!”: ha twittato Trump.

Il comitato elettorale di Donald Trump avrebbe speso nel 2018 quasi 100 mila dollari di donazioni per pagare le spese legali di Jared Kushner, suo genero e consigliere alla Casa Bianca. Lo riporta la Abc, precisando che i soldi erano destinati a Abbe Lowell, l’avvocato assunto per rappresentare Kushner nell’indagine del procuratore speciale del Russiagate Robert Mueller sul Russiagate. La fortuna del marito di Ivanka Trump è stimata in oltre 300 milioni di dollari. Contro Kushner al momento non è stata formalizzata alcuna accusa.

È ancora scontro tra Congresso e Casa Bianca sul caso Khashoggi. In ottobre i parlamentari statunitensi avevano fatto scattare una disposizione del Global Magnitsky Act che concede al presidente 120 giorni per riferire sul responsabile dell’omicidio del giornalista dissidente e se gli Usa intendono imporre sanzioni. Il termine scadeva l’8 febbraio ma la Casa Bianca ha fatto sapere che “il presidente mantiene il suo potere discrezionale di non agire su richiesta di una commissione, quando lo ritiene appropriato”. Una risposta che ha irritato i congressmen. In serata, però, il dipartimento di Stato ha reso noto che il capo della diplomazia Usa Mike Pompeo ha fornito un aggiornamento al Congresso sulle indagini riguardanti l’uccisione di Khashoggi. Non è ancora dato sapere se basterà a placare Capitol Hill.

“Sono lieto di annunciare che il presidente Donald Trump è in ottima salute e anticipo che lo resterà per tutta la durata della sua presidenza”: lo ha assicurato Sean Conley, il medico della Casa Bianca, al termine della seconda visita annuale cui si è sottoposto per quattro ore il tycoon. Per i risultati ufficiali e le eventuali raccomandazioni mediche sarà necessario attendere qualche giorno