Controlli ai soggetti sottoposti a limitazione della libertà personale: arrestato nuovamente un 57enne di Sadali per evasione.

Esterzili (Nu), 9 Feb 2018 – Cagliari, 9 Feb2019 – I carabinieri della Stazione di Esterzili hanno arrestato in flagranza per il reato di evasione un 57enne. L’uom, originario di Sadali, già ai domiciliari, aveva deciso di estendere arbitrariamente il beneficio concessogli, recarsi al bar del paese fuori dagli orari consentiti senza una valida giustificazione in violazione delle limitazioni cui era sottoposto. Dopo la convalida dell’arresto, il Giudice del Tribunale di Lanusei ha disposto la custodia in carcere.

Condividi su...