Giovane sassarese di 35 anni arrestato dagli agenti della Squadra Mobile e della Sezione Volanti per tentato omicidio.

Sassari, 8 Feb 2019 – Questa mattina gli agenti della Squadra Mobile ed i colleghi della Sezione Volanti della Questura di Sassari, su richiesta pervenuta al 113, sono intervenuti nel quartiere di Latte Dolce, nei pressi di una farmacia, dove poco prima era stato accoltellato un uomo, che prontamente soccorso era stato accompagnato in codice rosso, presso il locale nosocomio per una ferita da taglio all’emitorace.

L’attività investigativa messa in atto subito dopo, grazie anche alla visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, ha permesso di risalire all’identità dell’accoltellatore, che dopo il delitto si era dato alla fuga. Quindi i poliziotti in breve tempo a ritrovare l’uomo che, per sfuggire alla cattura, si era rifugiato presso l’abitazione della fidanzata.

Dopo il 35enne sassarese è stato condotto in Questura dove, dopo le formalità di rito, è stato dichiarato in arresto per tentato omicidio e subito dopo accompagnato e rinchiuso presso il carcere di Bancali, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria.