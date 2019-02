Carabinieri della compagnia di Cagliari denunciano due persone per guida in stato di ebbrezza.

Cagliari, 8 Feb 2019 – Questa notte, i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Cagliari hanno intensificato i controlli volti al contrasto della guida in stato di ebrezza e denunciato due uomini.

A Cagliari e a Capoterra sono stati infatti fermati, due uomini rispettivamente di 46 e 32 anni che, assolutamente incuranti del divieto di mettersi alla guida di veicoli dopo aver assunto in maniera smodata bevande alcoliche, sono stati fermati dai militari rispettivamente in via Marche ed in via Cagliari e sottoposti a controllo e chilometrico evidenziando dei tassi ben al di sopra del limite consentito. Ad entrambi è stata subito dopo ritirata la patente di guida e poi sottoposta a sequestro la loro vettura.

Nel caso specifico dell’uomo fermato a Capoterra, questi era fuori uscito dalla sede stradale a causa dei fumi dell’alcol andando a danneggiare la segnaletica verticale nonché l’impianto comunale di illuminazione per poi impattare contro un albero.

L’uomo non ha riportato lesioni.