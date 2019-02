Pregiudicato di 48 anni cagliaritano arrestato dagli agenti di una Volante per evasione dagli arresti domiciliari.

Cagliari, 7 FeB 2019 – Un cagliaritano di 48 anni, Gianluca Loi, è stato arrestato dagli agenti della Squadra Volanti della Questura di Cagliari, per il reato di evasione.

Intorno alle ore 12:00 il Centro Operativo ha diramato la nota di ricerca del pregiudicato, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari poiché pochi istanti prima, personale della Divisione Anticrimine, nel corso di un controllo presso la sua abitazione, non lo aveva trovato presente.

Intorno alle ore 18:15, un equipaggio di una Volante, nel procedere ad una nuova verifica della presenza dell’uomo nella sua abitazione di Via Seruci, ha accertato che non era presente in casa.

Poco dopo, l’equipaggio i poliziotti nel transitare in Via Ciociaria, ha notato Loi all’interno di un bar e, immediatamente raggiunto è stato bloccato e dichiarato in arresto.

In mattinata è previsto il processo con rito per direttissima.