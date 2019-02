Ventenne pregiudicato e tossicodipendente disattende le direttive dell’A.G. e si ripresenta alla porta di casa per tormentare ancora la madre, denunciato dai carabinieri

Cagliari, 6 GEN 2019 – Questa notte, i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Cagliari sono intervenuti in via Premuda, dove un giovane un tossicodipendente, di 20 anni, della città, in più occasioni si è presentato presso l’abitazione della propria famiglia nonostante avesse una misura cautelare di allontanamento.

Tale provvedimento dell’Autorità Giudiziaria cagliaritana era stato imposto al giovane pregiudicato perché in più occasioni, l’ultima delle quali molto recente, il ragazzo aveva minacciato di morte la madre convivente e colpito con calci e pugni la porta d’ingresso al fine di estorcerle del denaro con il fine di acquistare sostanza stupefacente, in quell’occasione risalente al 27 gennaio scorso e, infatti, era stato arrestato per lo stesso motivo dai militari della Stazione cc di Ca-Stampace.

L’uomo è stato deferito in stato di libertà all’A.G. cagliaritana.