Scoperti 2 contribuenti che hanno occultato al fisco ricavi per oltre 524.000 euro dai finanzieri della tenenza di Sarroch

Sarroch (Ca), 6 Feb 2019 -Le Fiamme Gialle di Sarroch hanno concluso due controlli fiscali nei confronti di due soggetti operanti nel territorio cagliaritano, il primo nei confronti di una società esercente l’attività di “Bar e pubblici esercizi”, il secondo nei confronti di un soggetto privato di Cagliari.

I Finanzieri hanno quindi raffrontato la documentazione acquisita all’atto del controllo con gli elementi estrapolati dalle banche dati in uso al Corpo, controllando le attività sul riscontro tra quanto indicato nei contratti di locazione registrati ed i valori indicati nelle dichiarazioni dei redditi ed I.V.A.

Nel primo caso è stato possibile appurare che per l’anno 2015, la società aveva omesso di indicare nella dichiarazione dei redditi regolarmente presentata, ricavi percepiti dalla cessione temporanea di un ramo d’azienda ad un’altra società operante nel medesimo settore, per complessivi € 25.000,00. L’ulteriore approfondimento della contabilità acquisita al controllo ha permesso di appurare che la società, una volta riacquisito lo stesso ramo d’azienda, ha operato per tutto il 2017 producendo ricavi per oltre € 463.000, dichiarandoli esclusivamente ai fini IVA e omettendo, quindi, di presentare le dichiarazioni ai fini delle Imposte dirette e dell’IRAP configurandosi, pertanto, per lo stesso periodo d’imposta “evasore totale”. Per le irregolarità riscontrate, l’impresa è stata inoltre segnalata all’Agenzia delle Entrate di Cagliari al fine di sottoporre a sequestro cautelativo i beni aziendali, a titolo di garanzia dei debiti verso l’Erario.

Nel caso invece del controllo fiscale effettuato nei confronti di un privato, i finanzieri hanno accertato che quest’ultimo, per gli anni d’imposta dal 2014 al 2017, nonostante avesse regolarmente presentato le dichiarazioni dei redditi, aveva omesso di indicare ricavi derivanti dalla cessione temporanea di un locale commerciale di sua proprietà sito nell’hinterland cagliaritano utilizzato quale deposito di materiale, per un importo complessivo € 36.000,00, sottraendoli così al fisco.