Psr 2014/2020, firmato decreto attuazione misura 8-sottomisura 8.3 per il 2019.

Cagliari, 6 Feb 019 – È stato firmato ieri il decreto con cui l’assessorato dell’Agricoltura dà mandato ad Argea per la pubblicazione del bando relativo alla misura 8-sottomisura 8.3 del PSR 2014/2020 “Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici”.

Il decreto contiene le direttive per l’attuazione della misura per l’annualità 2019. Per il bando sono disponibili 10.357.998,00 euro, l’importo massimo di investimento ammissibile per singolo progetto è di 200 mila euro, e non è consentita la presentazione di domande di sostegno per un volume d’investimenti inferiore a 15 mila euro. I beneficiari sono i privati e i Comuni titolari di superficie forestale, in forma individuale o associata: il sostegno sarà concesso sotto forma di contributo in conto capitale pari al 100% dei costi ammissibili.

Il decreto sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna e integralmente sul sito www.regione.sardegna.it