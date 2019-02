Accantonamenti, dal governo una lettera spedita con posta ordinaria, arrivata a termini scaduti e priva di proposte

Cagliari, 6 Feb 2019 – È datata 22 gennaio, è firmata dal ministro dell’Economia Tria ed è arrivata eri in serata negli uffici dell’Assessorato del Bilancio, sotto forma di lettera cartacea, spedita con posta ordinaria, dopo 20 giorni, la “risposta” del Governo in tema di accantonamenti non contiene né una proposta, né una data per un incontro, né il minimo riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale dell’11 gennaio, con cui i giudici danno ragione alla Sardegna e invitano il Governo a trovare un accordo equo in termini di accantonamenti senza esercitare “principi tiranni” per la necessità di salvaguardare le casse nazionali.

