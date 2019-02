Alessandro Taverna, virtuoso del pianoforte, debutta al Teatro Lirico di Cagliari il 7 febbraio per la Stagione concertistica 2019

Cagliari, 5 Feb 2019 – La Stagione concertistica 2019 del Teatro Lirico di Cagliari prosegue, giovedì 7 febbraio alle 20.30 (turno A), con il quinto appuntamento che prevede, in un’unica, imperdibile serata, il raffinato recital di pianoforte di Alessandro Taverna, giovane pianista veneto (è nato a Portogruaro nel 1983) in grande ascesa, indicato dalla critica musicale inglese come «successore naturale del suo grande connazionale Arturo Benedetti Michelangeli», al suo debutto a Cagliari.

Il programma musicale propone all’ascolto del pubblico sei pagine di preziosa musica da camera di Johann Sebastian Bach: Preludio in si minore (trascrizione Alexander Siloti); Ouverture in stile francese BWV 831; Schafe können sicher weiden BWV 208 (trascrizione Egon Petri); Suite dalla Partita n. 3 in Mi maggiore per violino BWV 1006 (trascrizione Sergej Rachmaninov); Wachet Auf, Ruft Uns die Stimme BWV 645 (trascrizione Ferruccio Busoni); In Dir Ist Freude BWV 615 (trascrizione Ferruccio Busoni); e, in chiusura, Preludio, Corale e Fuga di César Franck.

Prezzi biglietti: platea € 35,00 (settore giallo), € 30,00 (settore rosso), € 25,00 (settore blu); I loggia € 30,00 (settore giallo), € 25,00 (settore rosso), € 20,00 (settore blu); II loggia € 10,00 (settore giallo), € 10,00 (settore rosso), € 10,00 (settore blu).

Sono disponibili da martedì 8 gennaio 2019 i biglietti per tutti gli spettacoli della Stagione concertistica; lo stesso servizio è possibile anche online attraverso il circuito di prevendita www.vivaticket.it.

Ai giovani under 30 sono applicate riduzioni del 50% sull’acquisto di abbonamenti e biglietti. Ulteriori agevolazioni sono previste per gruppi organizzati.

La Biglietteria del Teatro Lirico è aperta dal martedì al sabato dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20, la domenica dalle 9 alle 13 e nell’ora precedente l’inizio dello spettacolo. Il lunedì è chiusa. Com