Volotea è alla ricerca di 40 nuovi assistenti di volo a Cagliari in vista dell’apertura della sua nuova base in Sardegna

Cagliari, 02 Feb 2019 – Volotea, la compagnia aerea che collega città di medie e piccole dimensioni in Europa, prosegue senza sosta la sua crescita e sta organizzando a Cagliari, nei mesi di febbraio e marzo, 2 Recruiting Day per selezionare nuovo personale di bordo in vista della prossima apertura della sua base in Sardegna. Candidarsi è facilissimo: basterà inviare la propria candidatura cliccando sul sito jobs.volotea.com e compilando tutti i campi richiesti. Chi risulterà essere maggiormente in linea con i profili ricercati dal vettore riceverà una convocazione ufficiale via mail, con tutti i dettagli relativi ad orario, luogo e ulteriori indicazioni per poter sostenere il colloquio.

Sono 40, tra hostess e steward, le posizioni disponibili per il nuovo personale di bordo Volotea. Le selezioni sono dedicate non solo alle figure professionali che sono già in possesso dei requisiti necessari per lavorare a bordo degli aeromobili, ma anche a coloro che si affacciano per la prima volta al mondo delle compagnie aeree e dell’aviazione. Requisito fondamentale per i candidati è la conoscenza fluente di italiano, inglese e preferibilmente una terza lingua straniera.

Ricchissima l’offerta Volotea presso lo scalo sardo da cui è possibile decollare a bordo degli aeromobili del vettore verso 15 destinazioni, 10 delle quali esclusive. 8 le rotte domestiche alla volta di Genova, Torino, Venezia, Verona, Ancona, Napoli, Palermo e Pescara, mentre all’estero si vola verso 7 destinazioni, Bordeaux, Lione, Nantes, Tolosa, Marsiglia, Strasburgo e Praga.

Nel 2019, Volotea ha annunciato 41 nuove rotte per un totale di 319 collegamenti in oltre 80 medie e piccole destinazioni europee in 13 Paesi: Francia, Italia, Spagna, Germania, Grecia, Croazia, Repubblica Ceca, Portogallo, Malta, Austria, Irlanda, Lussemburgo e Marocco. La compagnia aerea stima di trasportare più di 7,5 milioni di passeggeri nel 2019.

L’organico Volotea nell’estate 2018 ha superato quota 1.000 dipendenti. Nel 2019 la compagnia creerà altri 200 nuovi posti di lavoro.

Nel 2019 Volotea volerà nel suo network di destinazioni con una flotta di 34 aeromobili, tra cui Boeing 717 e Airbus A319. Entrambi gli aeromobili, riconosciuti per affidabilità e comfort, permettono a Volotea di offrire ai passeggeri sedili reclinabili il 5% più spaziosi della media.

L’Airbus A319 è il modello di aeromobile scelto per la futura crescita della compagnia e permetterà un aumento del 25% nella sua capacità di trasporto, consentendo di trasportare 156 passeggeri e di operare rotte più lunghe. Volotea è stata selezionata dai TripAdvisor Travellers’ Choice 2017 come la migliore compagnia aerea basata in Italia, Francia e Spagna nella categoria “Europe Regional and Low Cost”. Volotea ha, infine, totalizzato un tasso di raccomandazione del 90% tra i suoi passeggeri. Com