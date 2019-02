Pregiudicato cagliaritano deve scontare otto mesi di reclusione in carcere perché revocati i domiciliari e quindi è stato arrestato dagli agenti delle Volanti di Cagliari.

Cagliari, 4 Feb 2019 – Il personale della Polizia di Stato, nell’ambito degli ordinari servizi di controllo del territorio ha arrestato Franco Masala, di 49 anni, cagliaritano, senza fissa dimora, con vari precedenti penali.

Nel pomeriggio di sabato, un equipaggio della Squadra Volanti, nel transitare in Via Seruci, ha notato il pregiudicato che, alla vista dei poliziotti, si girava di scatto con il chiaro intento di non farsi riconoscere.

Insospettiti, gli agenti lo hanno raggiunto e bloccato riconoscendolo perché già noto alle forze di polizia per i suoi trascorsi per reati in materia di stupefacenti.

In seguito dal controllo alle Banche Dati è emerso che a suo carico vi era in atto un decreto di revoca della detenzione domiciliare e la contestuale emissione di esecuzione dell’ordine di carcerazione emessi il 18 gennaio 2019 dal Tribunale di Cagliari per l’espiazione di mesi otto di reclusione.

Al termine delle verifiche di rito è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Uta.