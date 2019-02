Fico da Fazio, Migranti: “Le persone vanno sempre salvate”. Sì all’autorizzazione a procedere.

Roma, 4 Feb 2019 – Roberto Fico, presidente della Camera dei Deputati, ieri sera a “Che Tempo Che Fa” è intervenuto sulle questioni pressanti in discussione tra gli alleati del governo gialloverde partendo dai migranti. “Le persone vanno sempre salvate, non ci possono essere dubbi rispetto a questo. Se ci sono persone che stanno male, considerato che non sono sacchi di patate, dopo un minuto devono essere fatte sbarcare”, ha affermato Fico, sottolineando che “i salvataggi sono sempre continuati”.

“Altra questione politica – ha chiarito – è fare la voce grossa con l’Europa, ma non bisogna lasciare le navi troppo a lungo lontano dai porti”.

Sulle Ong accusate di favorire l’immigrazione senza regole, in risposta ad una domanda di Fazio, Fico dice che “se c’è qualche problema con le Ong nel Mediterraneo, la magistratura deve fare il suo corso e accertare le responsabilità, ma a oggi non c’è stato nessun rinvio a giudizio, nessun provvedimento vero rispetto alle Ong”.

Fazio fa presente al suo interlocutore che ciò che va illustrando cozza con il pensiero dei due partiti componenti della maggioranza, al che Fico ribadisce: “Ci sono molte ragioni che possono portare a divergere” Lega e M5S, “e alcune a far restare insieme rispetto al contratto e uno dei punti fondamentali è che si deve andare avanti rispetto a quello che c’è nel contratto e non fuori”.

Fico, dopo aver pacatamente specificato di “non voler entrare nel merito” della vicenda che riguarda il vicepremier Matteo Salvini sul caso Diciotti, ha detto che qualora fosse fatto oggetto di una richiesta di autorizzazione a procedere nei suoi confronti “l’unica cosa che posso dirle è che semmai arrivasse a me una richiesta da parte della magistratura di autorizzazione nei miei confronti per qualsiasi questione, io pregherei la mia camera di appartenenza di dare l’autorizzazione alla magistratura senza se e senza ma”.

Il M5S è stato sempre, costituzionalmente, per il No alla Tav” e “su questa questione non è possibile tornare indietro” ha ribadito Fico evidenziando che “una decisione sarà presa alla luce dell’analisi costi-benefici”. “Non ho nessun problema con un referendum sulla Tav nel momento in cui venissero raccolte le firme, però non sono d’accordo con un M5S che dica ‘va bene il referendum'” perché “è sempre stato contro la Tav e l’ha scritto nel programma di governo”.

Rispetto alla posizione di Davide Casaleggio e Alessandro Di Battista sulla fine della democrazia rappresentativa, il presidente della Camera, rispondendo ad una domanda del conduttore, rappresenta: “Io non la vedo così, la vedo in altro modo”. “Penso che il Parlamento rimane ed è centrale, ma è come se fosse un principio di vasi comunicanti con altri strumenti di partecipazione. Il segreto non è la parola sostituzione ma complementarietà che è un concetto totalmente diverso – spiega Fico – Abbiamo il Parlamento, abbiamo nuovi strumenti di partecipazione e questo può far sì solo che il popolo italiano possa arrivare a scegliere e a partecipare nel modo migliore, con maggiori strumenti, tutto qui”.

“Fico? Mi sembra dica no a tutto, tranne che agli sbarchi di immigrati e ai processi per il sottoscritto. Credo che l’Italia abbia bisogno di gente che costruisca, non che blocchi tutto”. E’ la replica immediata del vice premier Matteo Salvini alle dichiarazioni rilasciate da Fico. Salvini ha poi dichiarato “Fico faccia come crede, dormo e vivo bene nonostante lui”. “Se chiederemo un passo indietro ai 5 Stelle sulla Tav? No, noi facciamo solo passi avanti”.