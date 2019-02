Truffe telefoniche a gestori Lottomatica a Budoni: denunciati dai carabinieri gli autori della truffa.

Budoni (Nu), 3 Feb 2019 – Ennesima truffa scoperta dai carabinieri della Stazione di Budoni. L’attività di monitoraggio messa in campo dai militari dell’Arma ha permesso di individuare ancora altri soggetti dediti alla commissione di questa illecita attività.

Operando su linea telefonica o internet i truffatori possono procedere indisturbati riuscendo talvolta ad eludere i meccanismi di difesa. Al termine dei necessari accertamenti i militari della locale Stazione, sono riusciti a individuare e denunciare dei falsi operatori della “Sisal Lottomatica” tutti residenti nella provincia di Napoli, che sono riusciti con ingegno a raggirare il titolare di una ricevitoria.

Il modus operandi è sempre lo stesso, i truffatori dopo aver individuato telefonicamente la vittima, hanno simulato il malfunzionamento e un aggiornamento del terminale per le ricariche di carte prepagate guidando il malcapitato passo dopo passo, facendo eseguire ricariche definite virtuali a carico del titolare. In questo caso sono riusciti ad ottenere indebitamente circa 5.000 euro. Da verifiche effettuate dai militari dell’Arma di Budoni, il denaro è stato utilizzato dai truffatori per acquisti di apparecchiature informatiche.

Pertanto, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Nuoro, invita i cittadini a prestare molta attenzione alle email/telefonate o qualsiasi altra forma di richiesta di dati personali o denaro, ed a sporgere nel caso immediata denuncia presso le Stazioni Carabinieri dislocate su tutta la provincia.