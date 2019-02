Theresa May determinata ad andarsene anche senza accordo rispettando scadenze Brexit. E chiede sostegno a Corbyn in pressing su Ue.

Londra, 3 Fenb 2019 – La premier britannica Theresa May in un intervento sul Sunday Telegraph si dice “determinata”a rispettare i tempi della Brexit, affermando che tornerebbe a Bruxelles con “un mandato nuovo, nuove idee e rinnovata determinazione”.

La May ha invocato il sostegno di Jeremy Corbyn nell’insistere sulla necessità che l’Ue offra concessioni sull’accordo per la Brexit. E ha ribadito che quella che porta a Bruxelles è una “battaglia per la Gran Bretagna”.

Sebbene il leader laburista non l’abbia sostenuta a Westminster, May è convinta che Corbyn creda a sua volta nella necessità di affrontare con Bruxelles il nodo del backstop. La premier Tory intende perseguire una “alternativa” al backstop oppure definire limiti di tempo o negoziare un meccanismo di uscita unilaterale che eviti per la Gran Bretagna di rimanere intrappolata nelle strutture Ue a tempo indeterminato. Entrambe le opzioni sono tuttavia già state respinte da Bruxelles.