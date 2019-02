Sport e Benessere – Idealizzazione – Rubrica settimanale a cura del dottor Andrea Melis.

Cagliari,3 Feb 2019 – A Volte Può Capitare Che Un Trainer Venga Idealizzato Dal Proprio Cliente.

Viene Visto Come Un Modello Da Seguire, Scevro Di Difetti E Di Sbavature Con Una Vita Fantastica E Gratificante Senza Ombre.

È Una Situazione Che Può Capitare Spesso.

Però è molto importante per un cliente capire la realtà.

Sicuramente un bravo trainer ha deciso di affrontare, con il cuore e la testa, la sua vita nel migliore dei modi imparando ad apprezzarla per quello che è, consapevole degli strumenti di cui si è dotato per affrontare i momenti no.

Ecco un trainer si potrebbe riassumere qua.

L’allenamento è la scatola degli attrezzi di cui ci si serve per modificarsi e cambiare.

Le Tipologie Di Allenamento Sono Gli Attrezzi In Sé.

Quando Scegli Come Cliente Un Trainer Che Ti Accompagni In Un Percorso, È Ovvio Che Ti Deve Ispirare, Ti Deve Trasmettere Stima Per Quello Che Ti Offre E Per Il Modo In Cui Offre Soprattutto.

Un vero trainer è un leader, non è un supereroe.

Non ti trasmetterà mai la pseudo positività di certi Preudo Motivatori.

Sceglilo per la sua genuinità.

Sceglilo per la sua affidabilità.

Sceglilo per la sua professionalità e per il fatto di essere un individuo che ha un lato umano come te.

perché alla fine ciò di cui hai veramente bisogno, come cliente, è un trainer che sappia dosare quello che ti serve e quello che vuoi.

A volte quello che serve per cambiare fisicamente e piacerti è l’allenamento giusto per te, a volte quello Che Vuoi Dal Tuo Trainer È Essere Capito E Ascoltato Come Non Fa Nessuno.

Andando tutto per il verso giusto, imparerai ad ascoltarti e a capirti meglio, accettandoti per come sei.

E stupendo quest’ ultimo aspetto perché ne parlano tutti ma ci riescono in pochi.

( eh sì a volte neanche i trainer riescono ).

Eppure il fulcro sta proprio qua.

A volte è la rigidità che ti impedisce di cambiare, accompagnata dalla poca indulgenza nei tuoi confronti.

Io in genere lavoro molto su questa sfera.

Perché quando decidi di scegliere un trainer per cambiare e ti impegni in questo, una cosa te la devi ricordare: hai molto coraggio.

Più Di Quanto Pensi.

E anche se attraverserai, (oltre ai momenti di grande gratificazione per i bei risultati ottenuti ), momenti difficili durante il percorso, sarà proprio lì attraverso la metafora dell’allenamento, senza rendertene conto che apprenderai la lezione più importante.

Quale?

Io ti accompagno, ma alla risposta puoi arrivarci tranquillamente da solo.

Condividi su...