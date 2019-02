Personale della compagnia della Guardia di Finanza di Cagliari individua 3 lavoratori in nero.

Cagliari, 2 Feb 2019 – Le Fiamme Gialle della Seconda Compagnia di Cagliari, nell’ambito di un servizio congiunto con l’Arma dei Carabinieri, presso un noto locale della movida cagliaritana, hanno individuato 3 lavoratori in nero.

All’atto dell’accesso presso i locali dove erano in corso spettacoli di intrattenimento, i Finanzieri hanno riscontrato la presenza sul luogo di lavoro di numerosi addetti. L’incrocio e l’esame delle informazioni acquisite presso l’attività commerciale, hanno consentito di rilevare che tra i lavoratori identificati, 3 figuravano privi di qualsiasi regolarizzazione formale del rapporto di impiego, sia sotto il profilo contributivo che assicurativo, circostanza questa che, oltre a costituire illecito amministrativo, non assicura ai lavoratori alcuna forma di tutela ed assistenza in caso, ad esempio, di infortunio.

Quindi il titolare è stato diffidato a regolarizzare i lavoratori irregolari ed è stato destinatario di una sanzione amministrativa fino ad un massimo di €. 9.000 per ciascun dipendente in “nero”. Inoltre i militari hanno provveduto a richiedere all’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Cagliari la sospensione dell’attività imprenditoriale atteso che al momento dell’accesso ispettivo è stata riscontrata la presenza di un numero di lavoratori in nero in misura superiore al 20 per cento del totale di quelli presenti all’atto dell’accesso.