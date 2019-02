Controllo circolazione stradale da parte dei carabinieri della compagnia di Nuoro: un 40enne trovato in possesso di sostanza stupefacente.

Nuoro, 2 Feb 2019 – Continuano senza sosta i controlli dei Carabinieri della Compagnia di Nuoro, nell’ambito del piano di vigilanza sulla sicurezza stradale disposti dal Comando Provinciale di Nuoro.

Una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile, impegnata in un mirato servizio di contrasto del fenomeno della guida in stato di ebrezza e alterazione dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope, hanno fermato un 40enne del capoluogo barbaricino, alla guida della propria autovettura, per un controllo ed è stato trovato in possesso di 30 grammi di marijuana.

Quindi la droga è stata sottoposta a sequestro e l’uomo è stato segnalato alla Prefettura di Nuoro quale assuntore di sostanze stupefacenti.

Continueranno i controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale di Nuoro con un’azione sempre più attenta e aderente ai bisogni del territorio, a tutela della cittadinanza.