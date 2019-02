A Cagliari lezioni base di lingua e cultura russa iscrizioni aperte per il percorso organizzato dalle Acli

Cagliari, 2 Feb 2019 – Un corso di base per imparare i rudimenti di una lingua affascinante e antica, veicolo di una cultura importante a cavallo tra l’oriente e l’occidente. Sono aperte le iscrizioni per il corso base di lingua e cultura russa organizzato dalle Acli provinciali di Cagliari che si terrà ogni sabato dalle 16 alle 18, a partire dal prossimo 9 febbraio e per un totale di 20 ore, nella sede di viale Marconi 2A a Cagliari.

Nel corso del programma saranno affrontate le seguenti tematiche: l’alfabeto russo; la fonetica; conoscenza ed uso delle principali strutture di morfologia e sintassi della lingua russa: sostantivi e aggettivi, pronomi, verbi, consenso e negazione; i numeri, i giorni della settimana e i mesi; esercizi di lettura e traduzione in italiano di testi elementari in lingua russa.

Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione a chi frequenterà almeno il 70% delle lezioni. Gli interessati all’iscrizione possono contattare la segreteria organizzativa telefonicamente allo 07043039 o all’indirizzo di posta elettronica acliprovincialicagliari@gmail.com