Venezuela, Guaidò: “Maduro ha perso il controllo, 70 giovani uccisi in una settimana”

Caracas, 1 Feb 2019 – Venezuela, l’Europarlamento chiede il riconoscimento di Guaidó Venezuela, Di Stefano (M5S): “L’Italia non riconosce Guaidó” Venezuela, la madre di Guaidò: “Temo per la sua vita” 01 febbraio 2019″Maduro ha perso il controllo del paese e la popolazione sta soffrendo. Ci sono 70 giovani assassinati in una settimana dal Faes, le forze speciali di polizia, e 700 persone in carcere, 80 minorenni addirittura bambini”. È la denuncia di Juan Guaidó, autoproclamato presidente del Venezuela, sulla situazione del Paese, in un’intervista al Tg2.

Guaidò parla anche dei rapporti con il governo italiano e il parlamento Europeo. “Ci aspettiamo molto dall’Italia e siamo sicuri che sceglierà di stare dalla parte della gente che chiede il cambiamento. Tutto il nostro rispetto per il dibattito in corso”, e aggiunge “quella italiana è una comunità ricca in cultura e talento, che ha portato molti investimenti e sviluppo in Venezuela e spero continui a farlo”.

Il presidente ad interim ha dichiarato di avere l’intenzione di sfidare un divieto posto dal governo organizzando l’arrivo di una grande quantità di aiuto umanitario dall’estero. Secondo quanto spiegato dallo stesso Guaidò, si tratterà soprattutto di medicine che saranno messe a disposizione da nazioni della regione.