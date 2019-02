Usa, Pompeo: Mosca ha violato trattato nucleare, pronti a nuovo accordo

Washington, 1 Feb 2019 – “La Russia ha violato per anni senza scrupoli il trattato sulle armi nucleari e non ha mostrato alcun serio impegno nel volerlo rispettare”: così il segretario di stato americano Mike Pompeo ha motivato la decisione dell’amministrazione Trump di ritirare la partecipazione degli Usa dal trattato Inf (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty).

“Gli Stati Uniti hanno fatto di tutto per preservare questo trattato – ha aggiunto Pompeo – ma la Russia ha messo e mette a rischio gli interessi degli Stati Uniti sul fronte della sicurezza. Per questo – ha proseguito il segretario di Stato Usa – non possiamo più essere vincolati da un accordo mentre la Russia lo viola in maniera vergognosa”.

Lo storico accordo, firmato l’8 dicembre 1987 dall’allora presidente americano Ronald Reagan e dal russo Mikhail Gorbaciov, portò alla distruzione di ben 2.692 missili, 846 americani e 1.846 russi e fu una delle pietre miliari della fine della guerra fredda. Pompeo ha aggiunto che gli Stati Uniti sono pronti ad avviare un negoziato con Mosca a largo spettro sul controllo delle armi.

“Siamo ancora pronti e disponibili a impegnare Mosca sul fronte del controllo delle armi nucleari”: ha detto il segretario di stato americano, ricordando poi che ci vorranno sei mesi perché il ritiro Usa dal trattato Inf entri in vigore. Un arco di tempo in cui si potrebbe lavorare a una nuova intesa”. Pompeo ha ribadito, inoltre, che “la forza e l’unità dell’Alleanza Atlantica sono la chiave della sicurezza internazionale”.