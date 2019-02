Esecuzione ordine di detenzione domiciliare nei confronti di un uomo di origini tarantine: deve scontare ancora sei mesi di detenzione per porto d’armi in luogo pubblico e lesioni aggravate.

Oristano, 1 Feb 2019 – Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Oristano ha dato esecuzione ad un ordine di detenzione domiciliare emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Bologna a carico di P.R. residente ad Oristano, il quale dovrà scontare 6 mesi di pena definitiva per i reati di porto d’armi in luogo pubblico e lesioni aggravate.

L’uomo, di origini tarantine, ma residente ad Oristano da alcuni anni, lo scorso aprile, poco dopo la mezzanotte, all’esterno di un bar di Codigoro (FE), dopo aver ingerito ingenti quantità di alcool, si era violentemente malmenato con un soggetto ritenuto responsabile di furto del suo portafoglio; dopo l’acceso litigio aveva estratto un coltello col quale aveva ferito al petto il rivale, il quale, accompagnato al pronto soccorso se la cavò con 15 giorni di cure.

Il pugliese in seguito è stato condotto in Questura per l’espletamento delle formalità di rito, è poi stato riaccompagnato presso la sua abitazione, dalla quale, salvo eccezionali situazioni, non potrà allontanarsi per i prossimi sei mesi.